استمرار الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المستقلة/- ما زالت الأزمة مستمرة بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب خاصة بعد أن قررت الأخيرة أن تقدم بلاغاَ ضده لاتهامها بسرقة أغنية من ألبومها الجديد بعنوان غاب الفرح، لينضم بذلك إلى قائمة من البلاغات ضده منذ تصريحاتها الصادمة وهجومها عليه.

وكشف المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تقديمه بلاغاً للنائب العام ضد حسام حبيب لاتهامها بسرقة الأغنية، مشيراً إلى أنه تفاوض على الأغنية من أجلها أثناء علاقة الزواج التي كانت تربطهما.

وجاء في نص البلاغ: “الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو في حقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها، وعندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة يقوم المشكو في حقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية فكانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي، لصالح المؤلفين والملحنين في المقابل أن يتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان بعد أن نشبت خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه أدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية”.

ولفت إلى أن حسام حبيب حصل على التنازل على الأغاني باسمه على الرغم من كونها هي من سدد ثمن هذه الأغاني والألحان وكان دوره التفاوض فقط.

وتابع: “وفوجئت الشاكية أن المشكو في حقه كان يقوم بالحصول على التنازلات من الملحنين والمؤلفين لصالحه وباسمه على الرغم من أن الشاكية هي من قامت بدفع مقابل تلك التنازلات من حسابها الشخصي وكان يقتصر دور المشكو في حقه على إجراء التفاوض فقط مع المؤلفين والملحنين فهذا الفعل الذي ارتكبه المشكو في حقه يمثل، جريمة خيانة أمانة”.

واتهم البلاغ حسام حبيب بالاستيلاء على الأغاني ونقل ملكيتها له رغم قيام شيرين عبد الوهاب بسداد قيمة الكلمات والألحان من أموالها الخاصة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من أغنية حصل على التنازل باسمه قائلاً: “الأغاني هي: أغنية غاب الفرخ من كلمات إبراهيم علي وألحان أحمد يوسف، وأغنية أنا انطفيت كلمات إبراهيم علي وألحان نديم جمال، وأغنية مين غيره من كلمات محمد حسن وألحان محمد حمزة، وأغنية عدى الكل من كلمات أحمد محمد، وأغنية حبيبي فين ألحان عبد العزيز محمد الشافعي، وأغنية كنت فين من كلمات محمد عاطف وألحان محمد إبراهيم”

المصدر/ ليالينا