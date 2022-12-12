استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاثنين

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاثنين

المستقلة/- استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في بغداد والمحافظات.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 150100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 150000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.