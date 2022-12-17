استقرار سعر صرف الدولار في بغداد وارتفاعه في اربيل

المستقلة / العراق /- شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي ، استقرارا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما واصلت ارتفاعها في اربيل.

واظهرت المعلومات الاقتصادية المتداولة صباح اليوم السبت ، إن “بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا انخفاضا طفيفا في سعر صرف بلغ 151500 دينار مقابل 100 دولار”.

أن “اسعار البيع والشراء سجلت استقرارا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151,000 دينارا لكل 100 دولار”.

أما في اربيل، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 151800 دينارا لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 151650 دينارا لكل 100 دولار.

فيما سجلت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في أربيل، سعر بيع بلغ 152,000 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151700 دينارا لكل 100 دولار”.

أسعار صرف الدولار في عدد من المحافظات الأخرى:

 

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