استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاثنين

المستقلة/- استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147000 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت ليوم امس الاحد.

أن اسعار البيع والشراء استقرت أيضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 147000 دينار.

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