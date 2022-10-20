استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، استقراراً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.900 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

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