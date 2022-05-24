استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الثلاثاء

المستقلة/- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، استقرار في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

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