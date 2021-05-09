استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعه في اربيل

المستقلة/.. استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد فيما ارتفعت في إقليم كوردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد  148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 148500 دينار عراقي.

واسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 148800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148500 دينار لكل مائة دولار أمريكي. (النهاية)

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