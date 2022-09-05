استقرار أسعار الذهب عالمياً

المستقلة /- استقرت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بعد أن قفزت بما يصل إلى 1.2 في المئة في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين الحذرين على مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بعد بيانات متأرجحة بشأن الوظائف.

ولم يطرأ تغيير على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1611.48 دولاراً للأونصة (الأوقية) في الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1722.50 دولاراً.

ومن المتوقع تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة لتخفيف التضخم ولكن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الأجور جعل التجار يراهنون على أن تكاليف الاقتراض في العام المقبل قد لا ترتفع إلى المستوى الذي كان متوقعا سابقا.

ووظفت الشركات في الولايات المتحدة عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس/ آب ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المئة يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 18.03 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 833.34 دولاراً وانخفض البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2015.81 دولاراً.

اقرأ المزيد
الاخبار

دراسة جديدة تساعد في التنبؤ بخطر الزهايمر

الاخبار

بريطانيا تترقب اعلان سياسي مصيري اليوم

الاخبار

مورينيو: من الأفضل خسارة روما مباراة بنتيجة 4-0

الاخبار

تسريبات جديدة لـ iPhone 14 Pro تذهل عشاق ابل

الاخبار

طقس العراق : تحذيرات من موعد موجة حرارة اشد قسوى

الاخبار

بعد مواجهات دامية.. تحضيرات اليوم لجلسة حوار جديدة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

استقرار أسعار الذهب عالمياً

الاخبار

بريطانيا تترقب اعلان سياسي مصيري اليوم

الاخبار

تسريبات جديدة لـ iPhone 14 Pro تذهل عشاق ابل

الاخبار

طقس العراق : تحذيرات من موعد موجة حرارة اشد قسوى

الاخبار

بعد مواجهات دامية.. تحضيرات اليوم لجلسة حوار جديدة

اخر الاخبار

دراسة جديدة تبشر بزيادة انتاج عنصر الهيدروجين

اخر الاخبار

الإعمار : تحقيق نسب إنجاز متقدمة من أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق موصل – بغداد

اخر الاخبار

الإعمار : تحقيق نسب إنجاز متقدمة من أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق موصل – بغداد

اخر الاخبار

الرافدين : اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية

مقالات مختارة

العدول الدستورية هي الحل

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط قبل اجتماع أوبك+

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يوقف انتصارات أرسنال المتصدر

اخر الاخبار

أوباما يفوز بجائزة “إيمي” لأفضل راوٍ

اخر الاخبار

طهران تحتجز 12 بهائيا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

اخبار فلسطين

مسلحون يطلقون النار على حافلة إسرائيلية

اخبار السعودية

السعودية تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

اخر الاخبار

الرجاء البيضاوي يستحوذ على بطولات الملتقى الوطني للشطرنج