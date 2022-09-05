استقرار أسعار الذهب عالمياً

المستقلة /- استقرت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بعد أن قفزت بما يصل إلى 1.2 في المئة في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين الحذرين على مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بعد بيانات متأرجحة بشأن الوظائف.

ولم يطرأ تغيير على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1611.48 دولاراً للأونصة (الأوقية) في الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1722.50 دولاراً.

ومن المتوقع تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة لتخفيف التضخم ولكن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الأجور جعل التجار يراهنون على أن تكاليف الاقتراض في العام المقبل قد لا ترتفع إلى المستوى الذي كان متوقعا سابقا.

ووظفت الشركات في الولايات المتحدة عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس/ آب ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المئة يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 18.03 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 833.34 دولاراً وانخفض البلاديوم 0.3 في المئة إلى 2015.81 دولاراً.