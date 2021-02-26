استقالة الوائلي.. وتكليف الاسدي بمنصب محافظ ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/.. قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته، على ضوء التظاهرات والاحداث التي رافقتها منذ أيام.

واظهرت وثيقة بخط يد الوائلي انه طلب من رئيس الوزراء قبول استقالته، مشيرا الى انه عمل قاضيا مدة عشرين عاما ” لم يكن رصيدي الا سمعتي”.

وأوضح الوائلي ان استقالته تأتي نتيجة الصراعات السياسية في المحافظة والتي تهدف الى “الاستحواذ على منصب المحافظ”.

واكد أنه يضع استقالته تحت يد رئيس الوزراء “بغية الحفاظ على دماء أبناء مدينتي، واستقرار الأوضاع فيها”

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن الكاظمي كلف مدير جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي بمهمة محافظ ذي قار، مع تشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين.

كما امر الكاظمي حسب المصادر، تشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.