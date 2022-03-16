استعداد للافتتاح.. متحف ميسان يتلقى 78 قطعة جبسية مقلدة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار الاربعاء عن مناقلة قطع جبسية مقلدة للقطع الأثرية الأصلية إلى متحف ميسان الحضاري لغرض الاستعداد لافتتاح المتحف في الأيام القادمة.

وقال مدير المختبر في المتحف العراقي جعفر عويد في بيان ” إن القطع التي تم إرسالها إلى ميسان بلغت 78 نسخة جبسية مختلفة الأنواع والأحجام وتمتاز بمواصفاتها العالية.

وأضاف أن القطع صنعت بقوالب من مادة “سليكون ريد” وهذا النوع يصنع لأول مرة في المختبرات العراقية المختصة بالآثار وعلومها وفق تعبيره.