استعدادا لكأس العالم..الإعلان عن التشكيلة اولية لمنتخب فرنسا

المستقلة/- أعلن ديدييه ديشان مدرب فرنسا، تشكيلة مبدئية من 25 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر.

وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعبا من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018.

وجاءت التشكيلة على النحو الآتي:

حراس مرمى: ألفونس أريولا – هوجو لوريس – ستيف مانداندا.

مدافعون: لوكا هرنانديز – تيو هرنانديز – بريسنل كيمبمبي -إبراهيما كوناتي – جول كوندي – بنجامين بافارد – وليام صليبا -دايو أوباميكانو – رافائيل فاران.

لاعبو وسط: إدواردو كامافينجا – يوسف فوفانا – ماتيو الغندوزي- أدريان رابيو – أوريلين تشاوميني – جوردان فيرتو.

مهاجمون: كريم بنزيمة – كينجسلي كومان – عثمان ديمبلي -أوليفييه جيرو – أنطوان جريزمان – كيليان مبابي – كريستوفر نكونكو.