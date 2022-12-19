استعدادا لخليجي 25.. هيئة الإعلام ترصد جودة الاتصالات والإنترنت في البصرة

المستقلة /- نفذت هيئة الإعلام والاتصالات ، جولات ميدانية لفحص جودة الخدمات الهاتفية والإنترنت في عدد من المؤسسات الصحية والمرافق السياحية المخصصة لخليجي 25 في البصرة.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، إن “هيئة الاعلام والاتصالات نفذت جولات ميدانية في المنطقة الجنوبية، لفحص جودة الخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنت في عدد من المؤسسات الصحية الرئيسة والمرافق السياحية المخصصة لخليجي 25 المزمع إقامته في السادس من شهر كانون الثاني المقبل بمحافظة البصرة”.

وأضاف أن “الفرق الفنية للهيئة تسعى إلى التأكد من تنفيذ الشركات للتعليمات السابقة الخاصة باستخدام آليات حديثة تضمن جودة الخدمات الهاتفية وفق المعايير العالمية في المناطق التي ستشهد تجمعا وزخما للوفود الزائرة”.

وأشار البيان ، الى أن “الجولات شملت سبع مستشفيات رئيسة تم تحديدها لتقديم الخدمات العلاجية لجماهير خليجي 25 فضلا عن اللجان المنظمة والفرق الرياضية والاتحادات الخليجية”.

وأكد أنه “تم تتبع جودة الخدمات الهاتفية وخدمات الانترنت في ستة فنادق أساسية ستستقبل جمهور المونديال وكبار الشخصيات والمنتخبات فضلا عن المكان المخصص لإقامة العاملين في المؤسسات الإعلامية”.

وبين أن “هيئة الاعلام والاتصالات تعمل على تعزيز تغطية الهاتف النقال في المواقع والأحداث المزدحمة من خلال تثبيت مواقع خلوية مؤقتة أو عبر ترقية المواقع الموجودة فعلا”.

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