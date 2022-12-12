استعداداً لافتتاحه.. وصول الوجبة الأولى من الأثاث الى المستشفى التركي في العمارة

استعداداً لافتتاحه.. وصول الوجبة الأولى من الأثاث الى المستشفى التركي في العمارة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن قرب افتتاح المستشفى التركي في ميسان.

وقال اعلام الدائرة لـ(المستقلة) ” ان دائرة المهندس المقيم في مستشفى العمارة التعليمي( التركي ) اكدت وصول الوجبة الأولى من الأثاث الثابت”.

واوضح أن الأثاث وصل من تركيا وقد تم استقدامه من الشركة التركية المنفذة للمشروع وهو الوجبة الأولى، مبينا ان الأثاث شمل الأثاث المكتبي.

واشار الى أن هذه الوجبة الاولى وستليها وجبات أخرى لاحقة ضمن الاستعدادات الجارية في عمليات الإنجاز للمستشفى والتي ستقدم أفضل الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للمراجعين.