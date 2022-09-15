استطلاع : نسبة الانفاق على الهاتف النقال تتجاوز 20 الف دينار للفرد

المستقلة /- اظهر استطلاع أجرته (المستقلة) الكترونيا أن ثلث المستخدمين لخدمات شركات الهاتف النقال في العراق ينفقون ما مقداره 30 الف دينار او اكثر لاشتراكهم في هذه الشركات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع والذي شارك فيه (941) مواطناً من كافة محافظات العراق ، أن 336 من المشاركين في الاستطلاع اكدوا انهم ينفقون اكثر من 30 الف دينار شهريا على خدمات الهاتف النقال مشكلين نسبة 35.7% .

فيما ذكر 256 مشارك بنسبة 27.2% بأنهم ينفقون 25 الف دينار، فيما بلغ عدد الذين ينفقون مبلغ 10 الاف دينار 231 بنسبة 24.5%، و بلغ عدد الذين ينفقون 5 الاف دينار شهريا 118 بنسبة 12.5% فقط من عدد المشاركين.



وبهذا الشكل يكون المتوسط الحسابي لانفاق الفرد العراقي على خدمات الهاتف النقال ما يزيد على 20.595اكثر من الف دينار تقريباً.

وهذه النتائج مغايرة بشكل كبير لما أعلنته زين العراق بأن متوسط الانفاق الشهري على الهاتف النقال هو 4 دولارات فقط، أي ما يعادل 6 الاف دينارا فقط.

وتوزع المشاركون في الاستطلاع على الشركات العاملة في العراق كالآتي :

زين العراق 273 شخصاً بنسبة 29% ، اسيا سيل 348 شخصاً 37% ، كورك 69 شخصاً بنسبة 7.3 % ، فيما بلغ عدد المشتركين بأكثر من شركة 251 شخصا بنسبة 26.7 %.



اما بالنسبة لمدى استعمال الهاتف النقال فقد أجاب 827 بأنهم يستعملونه بشكل مستمر مشكلين نسبة 87.9% فيما بلغ عدد الذين يستعملونه في الحالات الضرورية 104 اشخاص بنسبة 11.1، فيما لم يتجاوز عدد الذين يستعملون الهاتف بشكل قليل 10 من المشتركين بالاستطلاع وبنسبة 1%.



ويدل هذا أن المواطن العراقي كثير الاستعمال للهاتف النقال خلال ساعات اليوم المختلفة، ما يعني زيادة الانفاق الشهري مقابل خدمة الهاتف النقال.

اما بالنسبة لاستخدام خدمة الانترنت على الهاتف النقال فقد أجاب 500 بنسبة 53.1% بأنهم يستخدمونها باستمرار، فيما قال 377 انهم يستخدمونها أحيانا بنسبة 40.1% ، بينما بلغ عدد الذين لا يستخدمون خدمة الانترنت من المشاركين بالاستطلاع 64 شخصا فقط بنسبة 6.8%.

وعند السؤال عن نوع خدمة الانترنت كانت الإجابات بالشكل الآتي:

خدمة يومي 127 بنسبة (13.5) ، خدمة يومي مفتوح 91 بنسبة (9.7)، خدمة اسبوعي 97 بنسبة (8.4) ، خدمة اسبوعي مفتوح 67 بنسبة (7.2) خدمة شهري 308 بنسبة (32.7) ، خدمة شهري مفتوح 182 بنسبة ( 19.3 ).



وتعد خدمة الانترنت على الهاتف النقال هي الأعلى تكلفة ضمن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات اذ تتراوح من (1250- 2000) لعرض الانترنت اليومي، حتى ( 30 الف – 50 الف) لعرض الانترنت الشهري، وهذا يعني ان معدل الانفاق الشهري يزداد مع الاشتراك بخدمة الانترنت، وبالتالي فأن واردات شركات الهاتف النقال الشهري تتجاوز المبالغ المعلنة كثيرا .

وعن سؤال عدد شرائح الهاتف التي يمتلكها المشترك كانت الإجابات واحدة (317) بنسبة 33.7 %، اثنتان (439) بنسبة 46.7% ، اما الذين يمتلكون اكثر من شريحتين فبلغ عددهم (185) بنسبة 19.7 %.



وتوزع المشاركون على المحافظات العراقية كالآتي: بابل ، كربلاء ، البصرة ، النجف ، نينوى ، السليمانية ، أربيل ، الانبار ، الحلة ، الديوانية ، المثنى ، الموصل ، واسط ، ميسان ، كركوك ، صلاح الدين ، ذي قار ، ديالى ، دهوك ، بغداد.



اما بالنسبة لتوزيع المشاركين بالاستطلاع حسب مهنهم فكان كالاتي: كاسب ، موظف قطاع خاص ، متقاعد ، عسكري ، طالب ، موظف حكومي ، طبيب ، عاطل عن العمل ، أستاذ جامعي.