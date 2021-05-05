استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاربعاء عن استشهاد مواطن فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال الحي في أودلا جنوب نابلس.

وافادت جمعية الهلال الأحمر ان طواقمها استلمت جثمان شهيد من جيش الاحتلال الاسرائيلي (16 عاما) من منطقة أودلا في نابلس، فيما نقلت اصابة مواطن آخر بالرصاص الحي في البطن الى مستشفى رفيديا.

من جهة أخرى، اعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في فعالية تضامنية، مع سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في الفعالية، بقنابل الغاز، والقنابل الصوتية، والمياه العادمة، واعتدت بالضرب عليهم، في حين اعتقلت عددا من المشاركين.

 

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