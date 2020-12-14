استشاري مصرفي : المركزي يضبط مزاد العملة بخطوات “اصلاحية”

المستقلة.. قال استشاري مصارف إسلامية د. بشار قدوري أن البنك المركزي اتخذ خطوة تعد سابقة في السياسة المالية ، وتتمثل بدمج القضاء مع نافذة بيع العملة.

وأشار قدوري في تصريح لـ(المستقلة) أن هذه الخطوة “لم يتجرأ لها أحد”، حيث وافقت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال على طلب البنك المركزي في التحقيق بالمستندات المقدمة من المصارف التي تدخل بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية لإجراء تحقيق في الأوراق المقدمة للمزاد ومدى تطابقها وفق القوانين والتشريعات الإدارية.

وأوضح أن هذه “خطوة إصلاحية” يقوم بها محافظ البنك المركزي تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية بنافذة بيع العملة للمصارف التي تدخل المزاد.حيث طلب البنك المركزي من القضاء العراقي في التحقيق للمستندات والأوراق التي تقدمها المصارف لشراء العملة من نافذة بيع العملة.

ونوه قدوري الى أن هذه تعد الخطوة الثانية لأجل ضبط عملية بيع وشراء العملة ، حيث أصدر البنك المركزي، في وقت سابق، تعليمات وضوابط معيارية لأجل دخول المصارف في مزاد العملة وتصنيف المصارف إلى فئات وعلى إثر ذلك يتم تحديد مقدار شراء العملة.

واشاد بتلك الخطوات “الإصلاحية” التي تقوم بها إدارة البنك المركزي الجديدة وخاصة بعد التعرضات إلى تقوم بها جهات وصفها بـ”غير واعية” ، وغايتها عدم استقرار الهرم المالي والطعن في الخطط الإصلاحية الجديدة.