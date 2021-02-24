استرداد نحو (4) مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الإعانات الاجتماعية

المستقلة/- كشفـت المدير العام لدائرة الصندوق في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل جاكلين صليوا ان الاموال المستردة لصندوق الحماية الاجتماعية بلغت نحو (4) مليارات دينار لشهر كانون الثاني المنصرم.

وبينت ان دائرة الصندوق مستمرة في استرداد الاموال من المتجاوزين على الاعانة وبوتيرة متصاعدة تنفيذا لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي القاضية بالاسراع في انهاء ملف استرداد الديون وحسم التجاوزات على المال العام.

وكان مجلس الوزراء قد عدل القرار رقم (110) لسنة 2011 الخاص بمعالجة التجاوزات على رواتب الاعانة الاجتماعية ومدد بموجبه مدة تقسيط الدفع الى عشر سنوات بدلا من خمس.

 

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