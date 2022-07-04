استخبارات وأمن كربلاء تطيح بمتهمين يتاجران بالمواد المخدرة

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية استخبارات وأمن كربلاء التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن  ، مساء الاثنين ،  اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في مركز المحافظة كربلاء “.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز المديرية تمكنت  بعد الاعتقال بعملية نوعية امتازت بالدقة والسرعة وعبر معلومات استخبارية دقيقة ، من ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة وأدوات أخرى تستخدم في عملية التعاطي “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى التحقيق  لإكمال  الإجراءات القانونية  ، ومصادرة  المواد المضبوطة “.

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