استخبارات الداخلية تقبض على 16 متهما بجرائم تجارة المخدرات والاثار والعملات المزيفة

المستقلة/-  اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية عن تمكنها من القاء القبض على 16 متهما بتجارة المخدرات والآثار والعملات المزيفة والسيارات المخالفة للضوابط في مناطق مختلفة.

وقال بيان عن الوكالة من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبناءً على معلومات استباقية دقيقة، نفذت مفارز الوكالة في محافظة النجف الاشرف عملية نوعية اطاحت من خلالها بشبكة لتجارة المخدرات مكونة من 6 متهمين بالجرم المشهود حيث قاوم احد المتهمين القوة الامنية بواسطة اطلاق النار من سلاح مسدس خلال مطاردته في احد شوارع المحافظة.

واضاف كما تمكنت مفارز الوكالة العاملة في محافظة كربلاء من القاء القبض على 3 متهمين بتجارة الاثار وبحوزتهم 4 قطع اثرية،فضلا عن القاء القبض على متهم بتجارة العملة المزيفة وبحوزته (98 ورقة فئة 50 دولار) واموال عراقية مزيفة.

واشار الى أنه من خلال الممارسات الامنية التي تنفذها مفارز الوكالة تم ضبط عدد من المرآب الوهمية داخل منفذ سفوان في محافظة البصرة والقبض على 6 اشخاص يقومون باستخدامها لتحويل السيارات خلافا للضوابط.

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