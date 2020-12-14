استحداث مراكز جديدة لغسل الكلى في ذي قار

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المستقلة /حيدر حسين المشرف/.. وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الاثنين، باستحداث مراكز جديدة لغسل الكلى في محافظة ذي قار.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة تلقت (المستقلة) نسخة منه ان ” الوزير وجه اثناء لقاءه بمدير عام صحة ذي قار في مقر الوزارة، باستحداث مراكز جديدة لغسل الكلى، وتوسعة الاسرة الخاصة بالديلزة في مراكز ومستشفيات المحافظة “.

واشار الى ان ” الوزير ناقش افتتاح اول عناية مركزة لجراحة قلب الاطفال في وحدة التشوهات الخلقية في مركز الناصرية للقلب التي تعد الاولى من نوعها في العراق “.

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