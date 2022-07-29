استجابة لرأي الجمهور.. منتخب ألمانيا يتخلى عن لقب “المانشافت”

المستقلة/- أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، امس الخميس، تخليه رسمياً عن لقب «المانشافت» أو «الماكينات» الخاص بمنتخباته الوطنية، وذلك بناء على رغبة الجماهير الألمانية التي ترى الاسم يقلل من احترام المنتخبات الأخرى ويشير إلى الغطرسة.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد بدأ استخدام لقب “المانشافت” رسمياً للترويج لمنتخب بلاده الأول منذ عام 2014 عقب تتويجه بكأس العالم في البرازيل.

وأوضح رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نويندوف، أن استطلاعاً حديثاً أظهر أن الوقت حان للتخلي عن هذا اللقب.

وقال نويندوف في بيان رسمي نشره عبر موقع الاتحاد: «وفقاً للاستطلاعات والتحليلات يحمل لقب المانشافت درجة عالية من التمييز خاصة خارج البلاد ويستند على روح الفريق ونجاحه».

وأضاف: «الواقع أيضاً أنه بين الجماهير داخل البلاد يواجه انتقادات وبات جزءاً من المناقشات العاطفية».

ويعد منتخب ألمانيا أحد أنجح منتخبات كرة القدم في التاريخ فقد توج بكأس العالم «4 مرات» وكأس أمم أوروبا «3 مرات» وكأس القارات «مرة واحدة».