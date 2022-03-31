استثمار كربلاء تمنح اجازة بكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين دولار

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت هيئة استثمار كربلاء ، اليوم الخميس ، منح اجازة استثمارية لإنشاء بناية الجمعية التجارية وسط المدينة وبتكلفة اجمالية تجاوزت (3.991.379 ) ثلاثة ملايين وتسع مائة وواحد وتسعون الف دولار .

وقال رئيس الهيئة احمد ماهل المالكي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” المشروع عبارة عن محلات تجارية وشقق فندقية يتكون من عدة طوابق “.

وأوضح إن “كلفة المشروع الاجمالية بلغت ثلاثة ملايين دولار ، و991 الف دولار “.

وأشار الى إن “المشروع سيساهم في انعاش البيئة الاقتصادية من خلال إضافة رئة تجارية وسياحية فعالة في تحسين المظهر العام ، وإضافة جمالية للمدينة ، وتطوير القطاع التجاري والسياحي ، وحل ازمة البطالة من خلال توفير أكثر 750 فرصة عمل ، وكذلك تطوير الكفاءات العراقية وبناء الخبرات “.