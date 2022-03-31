استثمار كربلاء تمنح اجازة بكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين دولار

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت هيئة استثمار كربلاء ، اليوم الخميس ، منح اجازة استثمارية لإنشاء بناية الجمعية التجارية وسط المدينة وبتكلفة اجمالية تجاوزت (3.991.379 )  ثلاثة ملايين وتسع مائة وواحد وتسعون الف دولار .

وقال رئيس الهيئة احمد ماهل المالكي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” المشروع عبارة عن محلات تجارية وشقق فندقية يتكون من عدة طوابق “.

وأوضح إن “كلفة المشروع الاجمالية بلغت ثلاثة ملايين دولار ، و991 الف دولار “.

وأشار الى إن “المشروع سيساهم في انعاش البيئة الاقتصادية من خلال إضافة رئة تجارية وسياحية فعالة  في تحسين المظهر العام ، وإضافة جمالية للمدينة ، وتطوير القطاع التجاري والسياحي ، وحل ازمة البطالة من خلال توفير أكثر 750 فرصة عمل ، وكذلك تطوير الكفاءات العراقية وبناء الخبرات “.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

استثمار كربلاء تمنح اجازة بكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين دولار

اخبار العراق

عمليات ميسان تعلن القبض على 1799 مطلوب منذ انطلاقها

اخبار العراق

التربية تؤكد.. الامتحانات النهائية للمراحل الدراسيَّة ستجري في موعدها

اخر الاخبار

وزير المالية يكشف عن وجود توجه لإنشاء صندوق للحالات الطارئة

اخر الاخبار

طقس العراق : تصاعد للغبار بداية الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

وفد المنتخب الوطني وصل الى العاصمة بغداد بعد رحلتي السعودية والامارات

اخبار العراق

تركي : نية كردستان لتصدير الغاز محاولة لجس نبض الحكومة والبرلمان إزاء هذا الخرق

اخبار العراق

تركي : نية كردستان لتصدير الغاز محاولة لجس نبض الحكومة والبرلمان إزاء هذا الخرق

اخر الاخبار

واتساب يعلن عن سلسلة من التحديثات الخاصة بالرسائل الصوتية

اخر الاخبار

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

صحيفة : قادة عرب طالبوا بلينكن دعم فتح قنصليات في القدس والصحراء

اخبار العراق

البلداوي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق ضد ما اقترفه احمد ابو رغيف ولجنته

اخبار العراق

الموارد المائية تنفي إلغاء خطة الزراعة الصيفية في محافظة ديالى

اخبار العراق

التنسيقي يعلن عزمه طرح مبادرة لإيجاد حل للخروج من “الانسداد السياسي”

اخبار العراق

الاسدي : الكتلة الصدرية ستفرض عقوبات “قاسية” على النواب المتغيبين

اخر الاخبار

بعد منع السيدات من حضور المباريات.. المنتخب الإيراني يواجه خطر الاستبعاد

اخر الاخبار

بعد قرار امريكي.. أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6 دولارات للبرميل