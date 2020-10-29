استثمار عربي جديد يطرق أبواب الدوري الإنجليزي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – اقترب رجل أعمال مصري من شراء نادي بيرنلي الإنجليزي، حسب ما ذكرته تقارير صحفية مؤخرا.

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن رجل الأعمال المصري محمد الكشاشي قدم عرضا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني للحصول على ملكية نادي بيرنلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكشاشي حاول شراء نادي تشارلتون في الفترة الأخيرة، قبل أن يحول أنظاره إلى بيرنلي، المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن الكشاشي يستعد لإعلان صفقة شراء نادي بيرنلي، بعد أن أتم كافة الاتفاقات مع مسؤولي النادي الإنجليزي.

يذكر أن عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتبع مستثمرين عرب، على رأسها مانشستر سيتي (الشيخ منصور بن زايد آل نهيان) وأستون فيلا (رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس)، وشيفيلد يونايتد (الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود).