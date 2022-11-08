استثمار النجف تطالب مستثمر المدينة المائية بدفع تعويضات لأصحاب المحال المتضررة من الحريق

حريق المدينة المائية في النجف

المستقلة/-حيــدر صبــي /..طالبت هيأة استثمار محافظة النجف الأشرف القائمين على مشروع المدينة المائية بدفع تعويضات مجزية لأصحاب المحال التجارية  المتضررة نتيجة الحريق الذي نشب ليل السبت المصادف 2022/11/5 .

وجاء في كتاب وجهته هيأة استثمار محافظة النجف الأشرف الى المستثمر ،”سبق وان تم تبليغكم بالمخالفات التي تم تثبيتها من قبل مديرية الدفاع المدني حسب كتابهم بالعدد ( 8646) في 13\10\2020 بموجب كتابنا بالعدد ( 2054) في 8\11\2020 ولم تقوم بإزالتها وعلى ضوء ذلك تم تطبيق احكام المادة ( 28) من قانون الاستثمار رقـــم (13) لسنة 2006 المعـــدل وتم توجيه انــذار أولـــي بموجب كتابنا بالعدد ” ق/1723″ في 9\6\2021 وانذار نهــائي بموجــب كتابنـــا بالعدد ( 2018) في 29\6\2021 وفرض غرامـــات ماليـــة بموجب امرنا الإداري الصادر بالعــدد ( 167) في 23\12\2021 ولم يتــم إزالة المخــالفــات وفي يوم ( 5\11\2022) حدث حريــق تسبب في حرق بعض المحلات المستأجرة والحريق سبب اضــرار كبيرة لأصحابها , لــذا ومن اجل رفع الضــرر عــنهم لابد مــن تعــويض المســتأجرين تعويضاً مجزيــاً تحقـيقـاً للعدالة والانصاف . للتفضل بالإطلاع واتخاذ مايلزم وبالسرعة واعلامنا .. مع التقدير” .

وفي تصريح خاص  لـ(المستقلة) اوضح رئيس هيأة استثمار النجف “ان وزارة البلديات والاشغال تمنع المستثمر من تشييد مشروعه بمواد الصب والطابوق وكنا طالبنا اكثر من مرة الوزارة ومديرية التخطيط العمراني في المحافظة في ان يكون مشيد المشروع يقوم على اسس بناء اسمنتية وطابوق غير ان رد الوزارة جوبه بالنفي تماشيا مع القرارات والقوانين المعمول بها ووفق ردهم”.

وأرجأت مديرية الدفاع المدنية سبب تفاقم الحريق والتهام النيران للمحال نتيجة بنائها بمادة السندويج بنل غير انها لم تشر لاسباب الحرائق .فيما شكلت لجنة من قبل قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق .

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