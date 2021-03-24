استثمارات روسية امارتية في تطبيق التراسل الشهير تلغرام

المستقلة /- قام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بالتعاون مع شركة “مبادلة” الإماراتية، بالاستثمار في شركة “تلغرام”، مالكة تطبيق التراسل الشهير “تلغرام”.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه ممثل الصندوق الروسي أمس الثلاثاء، حيث قال إن “الصندوق شارك في الاستثمار في “تلغرام” مع شركة مبادلة للاستثمار”.

وكما أوضح الصندوق الروسي للاستثمارات وشركة “مبادلة” الإماراتية فإن الصندوق الروسي استحوذ أمس على حصة أقلية في “تلغرام”، حيث قام بشراء سندات في “تلغرام” وذلك في إطار منصة استثمار روسية إماراتية مشتركة.

من جهتها ذكرت وكالة “بلومبرغ” الثلاثاء، أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية “مبادلة” و”أبو ظبي كاتاليست بارتنرز” استثمروا 75 مليون دولار في سندات “تلغرام” القابلة للتحويل إلى أسهم.

وكانت شركة “تلغرام” قد طرحت الأسبوع الماضي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار وبفائدة سنوية تبلغ 7%، ويحق لمالكي هذه السندات تحويلها إلى أسهم في “تلغرام” بخصم 10% من سعر الطرح، وفقا لما كشفه مصدر في الأوساط المالية.

وأضاف المصدر، أن طرح السندات الذي نفذته “تلغرام” قد أثار اهتماما كبيرا لدى المستثمرين، موضحا أن المستثمرين المؤهلين فقط كان بإمكانهم شراء الأوراق المالية.

يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة “مبادلة” للاستثمار قد اتفقا في 2013 على تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة ملياري دولار، التي ستستثمر في مشاريع بروسيا، بما في ذلك في البنية التحتية.