استبيان (المستقلة): اغلبية المشاركين غير متفائلين بالحكومة بدايات غير موفقة..واجراءات غير جدية لمواجهة الفساد

المستقلة/- أظهر استبيان اجرته (المستقلة) على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) أن اغلبية المشاركين غير متفائلين بحكومة محمد السوداني، مشيرين الى أنها لم تنجح حتى الان في تطبيق المنهاج الوزاري الذي وضعته لنفسها، ومرجحين عدم تحقيقها انجازات واضحة مستقبلا.

وقال 238 مشاركا انهم يرون بدايات حكومة السوداني لم تكن موفقة مشكلين نسبة 50.7% من عدد المشاركين الذي بلغ 469 مشاركا.

فيما وجد 162 مشاركا بنسبة 34% عكس ذلك، مجيبين بأنهم يرون بدايات الحكومة موفقة، بينما اجاب 69 مشاركا بنسبة 14.7 بأنها كانت موفقة الى حد ما

وعن سؤال “هل تجد اجراءات الحكومة في مواجهة الفساد جدية؟” اجاب 266 مشاركا بخيار لا بنسبة 56.7%، مقابل 118 اجاب بعبارة نعم بنسبة 25.2% فيما وجد 85 مشاركا بأنها كذلك الى حد ما بنسبة 18.1%

اما أن كانت الاجراءات التي قامت بها حكومة السوداني انتقامية ضد مسؤولين في حكومة الكاظمي (من وجهة نظر المشاركين) فقد رأى 255 مشاركا أنها ليست كذلك بنسبة 54.4%، بينما وجد 132 مشاركا انها كذلك بنسبة 28.1% فيما يجد 82 مشاركا بنسبة 17.5، انها كذلك الى حد ما.

و وجد 239 مشاركا بأن حكومة السوداني لم تنجح في تطبيق المنهاج الوزاري حتى الان، مشكلين نسبة 51% من مجموع المشاركين في الاستبيان، فيما رأى 85 مشاركا ( 18.1%) بأنها نجحت بشكل كبير جدا، بينما رأى 145 مشاركا (30.9%) بأن نجاحها كان محدودا.

وعن التوقعات في قدرة حكومة السوداني تحقيق انجازات واضحة. اجاب 226 (48.2%) بأنهم لا يتوقعون ذلك، فيما توقع 144 (30.7) ان تحقق الحكومة انجازات، مقابل 99 (21.1%) اجابوا بعبارة ربما تحقق ذلك.

ويرى 316 مشاركا ( 67.4%) بأن حكومة السوداني مقيدة من جهات خارجية، مقابل 66 (14.1%) يرون عكس ذلك، فيما يرى 87 (18.6%) بأنها ربما تكون كذلك.

وعن استمرار الحكومة حتى الدورة الجديدة للبرلمان، كانت التوقعات متقاربة الى حد ما اذ توقع 183 (39%) بأنها لن تستمر، فيما رأى 174 (37.1%) بأنها ستستمر، بينما تردد 112 (23.9%) في الاجابة مشيرين الى أنها ربما ستستمر.

وتعكس اجابات المشاركين في الاستبيان عدم التفاؤل فيما يمكن لحكومة السوداني أنجازه مستقبلا، ولاسيما فيما يتعلق ببرنامجها الحكومي، اضافة الى أنها تشير الى استمرار عدم الثقة بين العراقيين والسياسيين، وربما هذا ناتج عن اداء الحكومات السابقة.

ومع الاتجاه بأن بدايات الحكومة لم تكن موفقة، الا أن هناك المزيد من الوقت امام رئيس الوزراء محمد السوداني لاستعادة ثقة المواطنين بالحكومة واتخاذ اجراءات عملية تعزز هذه الثقة عبر تحقيق انجازات واضحة على الارض وتحجيم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.