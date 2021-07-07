استبعاد 25 مرشحاً من الانتخابات لإدانتهم بجرائم مخلة بالشرف والارهاب

المستقلة /- أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات في هيئة التمييز الاتحادية، استبعاد 25 مرشحاً من الانتخابات النيابية المقبلة، لإدانتهم بجرائم مخلة بالشرف، وبينها “جريمة بالإرهاب”.

ونقلت مجلة “القضاء” عن القاضي الأقدم في الهيئة، حسن فؤاد قوله، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن هيئته “استبعدت 25 مرشحاً للانتخابات حتى الآن بسبب ارتكابهم جرائم مخلة بالشرف”.

وأضاف، ان “هذه الجرائم تراوحت بين بين التزوير والاحتيال، بينها جريمة إرهاب ثابتة”.

ويوم أمس الثلاثا، أعلن مجلس المفوضين، المصادقة على قوائم المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجرؤاها في تشرين الأول المقبل، وضمت 3243 مرشحاً.