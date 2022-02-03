استبعاد مسلسل “صبا مبارك” عن السباق الرمضاني لهذا السبب

المستقلة /- استبعد مسلسل “ليلة السقوط” من العرض الرمضاني، من قبل الشركة المنتجة له بعد انتهاء التصوير بالكامل في العراق، وقال المؤلف مجدي صابر في تصريحات صحافية، إن استبعاد المسلسل، وعرضه قبل رمضان 2022، بسبب تضمّنه العديد من المشاهد القاسية، من عنف واغتصاب، ما يجعله غير مناسب للعرض في رمضان.

هذا وتم تصوير مشاهد مسلسل ليلة السقوط في بغداد وكردستان، وتدور أحداثه حول الجرائم التي ارتكبها تنظيم “داعش” في العراق، من خطف، واغتصاب للنساء، وتصدّي أهل العراق للتنظيم.

كما أوضح مجدي جابر أن المسلسل الجيد سيجذب المشاهد، وأن القنوات العربية يتابعها جمهور كبير في مصر، حيث يمكن ان يتم عرض العمل على قنوات غير مصرية، وهو من بطولة صبا مبارك، طارق لطفي، باسم ياخور، كندة حنا، وميلاد يوسف، وإخراج ناجي طعمي، وغيرهم.

يذكر ان شائعة وفاة طاقم عمل مسلسل ليلة السقوط، والممثلين المشاركين فيه بلغم أرضي قد ضج مواقع التواصل، حتى خرج الطاقم وأنكر تعرضهم لإنفجار وأن التصوير سار بأمان، كما خرج باسم ياخور وصبا مبارك وهاجموا مطلقي الشائعات التي تؤذي عائلات الممثلين وجمهورهم.