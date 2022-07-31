استبدال ثوب الكعبة المشرفة في أول دقائق العام الهجري الجديد

المستقلة / أجريت عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة، في الدقائق الأولى من يوم السبت، الموافق أول أيام العام الهجري الجديد 1444، حيث تم تفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة وتثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وأجرت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق برئاسة شؤون الحرمين الشريفين أعمال صيانة لجدران الكعبة المشرفة قبل تعليق الكسوة.

وشملت الصيانة، مذهبات تثبيت الثوب البالغ عددها (54) حلقة، وإعادة تذهيبها، وإجراء فحص كامل على رخام الشاذروان المحيط بالكعبة المشرفة، والركن اليماني؛ استعدادًا لتبديل الثوب غرة شهر محرم ١٤٤٤هـ.

 

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي أن الوكالة تتولى أعمال الصيانة الدورية والتصحيحية المجدولة والمقرر إنجازها بشكل أسبوعي وشهري وسنوي بالمسجد الحرام لصيانة جدران الكعبة المشرفة من الأملاح المتراكمة -إن وجدت.

 

كما يشمل ذلك عمل مرمات ودهان بمادة الإيبوكسي الشفافة، وصيانة عراميس الكعبة المشرفة، وترميم التشققات بالركن اليماني، ومعالجة الشروخ بحواف الشاذروان بسبب حركة السيزرات أثناء أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة.

 

 

 

 

 

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