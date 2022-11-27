استاد الثمامة يحتضن اللقاء المرتقب بين “أسود الأطلس ومنتخب بلجيكا

المستقلة/- تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم الأحد، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين “أسود الأطلس ومنتخب بلجيكا، في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي المكسيكي، سيزار راموس، صافرة هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (16:00) بتوقيت مكة.

وكان منتخب “أسود الأطلس” اقتنص نقطة ثمينة من نظيره المنتخب الكرواتي، إثر تعادله معه من دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال “قطر 2022” والتي تضم أيضا منتخب كندا.

ويتقاسم المغرب المركز الثاني مع كرواتيا في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بفارق نقطتين خلف المتصدرة، ومن ثم كندا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا في كأس العالم 2022:

يمكن متابعة المباراة عبر القناة الرياضية الأرضية المغربية، التي تمتلك حقوق نقل مباريات “أسود الأطلس” في كأس العالم 2022.

تردد قناة الرياضية الأرضية المغربية:

على القمر الصناعي “نايل سات”:

تردد القناة: 12683

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

على القمر الصناعي “عرب سات”:

تردد القناة: 12683

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي.

كما ستنقل مباراة المغرب وبلجيكا عبر قنوات ” beIN Sports HD 2 Max” المخصصة لنقل مباريات المونديال، وقنوات الكاس “Alkass EXTRA TWO HD”، “Alkass EXTRA One HD”.

يذكر أن شبكة قنوات “بي إن سبورت” أعلنت، في وقت سابق، عن بث 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، مجانا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

ولكن حسب آخر التقارير، فإن مباراة المغرب وبلجيكا لن تكون منقولة على قناة “بي إن سبورتس” المفتوحة، كما كان الحال في مباراة كرواتيا، بسبب نقلها عبر القناة المغربية الأرضية.