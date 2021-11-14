استئناف صلاح الدين تصدر (3705) قرار تعويض للمتضررين من العمليات الحربية

المستقلة/- أكملت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية إصدارها لـ (3705) قراراً تمييزياً متضمن تدقيق القرارات الصادرة من اللجان الفرعية  المختصة في إنجاز معاملات المواطنين المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “اللجنة ترأسها القاضي  (عبد مشحن حمدان) رئيس الاستئناف ونائبي رئيس الاستئناف القاضي (حايف سالم جاسم و سالم عبد محمد) ودققت القرارات الصادرة من اللجان الفرعية (الأولى و الثانية والثالثة) لافتا إلى إن “هذه القرارات هي للفترة منذ بداية هذا العام ولغاية شهر تشرين الثاني من العام الجاري ولا يزال العمل مستمراً”.

وأضاف “تم استلام ما يقارب (4700) إضبارة تعويضية لتعرض على الهيئة لإصدار القرار التمييزي المناسب فيها، مبينا انه “تم تدقيق وإبداء الرأي بشأن (3705) إضبارة تعويضية خاصة بإضرار الممتلكات في مقر المدعي العام في صلاح الدين لذات الفترة والعمل مستمر في بقية الأضابير لحين إنجازها بالكامل.

يذكر إن “مجلس القضاء الأعلى وجه بالإسراع في إنجاز معاملات المواطنين المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة صلاح الدين”.

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