استئناف العمل ب77 مدرسة متلكئة في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..كشف النائب الاول لمحافظ ذي قار محمد هادي ، عن استئناف العمل ب77 مدرسة متلكئة في عموم المحافظة .

وقال نائب المحافظ محمد هادي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الحكومة المحلية استأنفت العمل ب 77 مدرسة متلكئة ، اضافة الى استئناف العمل ب 34 مدرسة اخرى في الاسبوع المقبل “.

واشار الى ” اتخاذ قرار بسحب العمل من الشركات المنفذة ل 32 مدرسة ، واكمالها بشكل مباشر من قبل قسم الهندسة في المحافظة بعد اخذ الاذن القضائي بذلك “.