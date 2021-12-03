استئناف العمل بمشروع بناء 4200 وحدة سكنية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت هيئة الاستثمار في ميسان الخميس عن استئناف العمل بمشروع مجمع الديار السكني والذي يتكون من بناء افقي وعمودي بواقع 4200 وحدة سكنية”.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في ميسان يوسف الساري لـ(المستقلة ) ” ان المشروع هو من اكبر المشاريع السكنية في المحافظة و ينفذ من قبل شركة ديار كروب و على مساحة 644 دونما على طريق (عمارة – البتيرة) ويتضمن أنشاء كافة المرافق الخدمية ، وقد تم انجاز 50 وحدة سكنية من حيث البناء” اوضح الساري الى المشروع يتم تنفيذة بطريقة البناء متعدد النماذج وبمساحة ثابتة 200 م2

وأكد الساري ان المجمع حال اكمالة يخصص لأبناء المحافظة عامة وبالتقسط المريح لافتا الى ان المشروع سيسهم في حل ازمة السكن والحد منها وسيساهم بتشغيل عدد كبير من الايادي العاملة من أبناء المحافظة”.