استئناف العمليات الجراحية في قضاء سوق الشيوخ

المستقلة/- حيدر حسين المشرف/..استأنفت في مستشفى سوق الشيوخ العام العمليات الجراحية بعد توقفها بسبب عدم توفر طبيب خاص بالتخدير .

وذكر بيان عن دائرة صحة ذي قار ان ” العمليات الجراحية استأنفت في مستشفى سوق الشيوخ العام بعد مباشرة طبيب التخدير العمل في الاسبوعين الماضيين “.

ونوه الى ” اجراء 195 عملية جراحية كبرى وفوق الكبرى ووسطى ، وتنظيم برنامج لمضاعفة العدد ، والتواصل مع المرضى المؤجلة عملياتهم من قبل مسؤول العمليات لتحديد مواعيد جديدة حسب التسلسل الزمني “.

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