استئناف الرصافة تسجل اكثر من 1500 حالة عنف اسري خلال الاشهر الثلاث الماضية

المستقلة/- كشف تقرير فصلي لرئاسة محكمة استئناف الرصافة عن تسجيل اكثر من (1500) حالة عنف اسري.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “التقرير الفصلي والذي يصدر كل ثلاثة اشهر لـ (حزيران وتموز واب ) سجلت فيه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة عن (1543) قضية عنف اسري بواقع  (5) حالات ضد الاطفال و(1449) ضد النساء و(89) ضد كبار السن”.

وأضاف أن “شهر حزيران شهد تسجيل (489) حالة عنف ضد النساء و(25) ضد كبار السن، فيما لم تسجل أية حالة عنف ضد الاطفال، لافتا إلى أن شهر تموز شهد تسجيل (3) حالات ضد الاطفال و(496) حالة ضد النساء و (29) حالة ضد النساء”.

وتابع أن “شهر اب سجل حالتين فقط ضد الاطفال و (464) حالة ضد النساء و(35) حالة ضد كبار السن”.

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