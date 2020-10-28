استئناف الحفر في حقل الغراف النفطي

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة الحفر العراقية ، اليوم الاربعاء ، عن استئناف العمل في البئر J113 P ، في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار ، بعد توقف دام اكثر من سبعة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقال بيان صادر عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” كوادر الشركة العاملة على جهاز الحفر  IDC 55 ، استأنفت عمليات حفر البئر الاتجاهي J113 p ، في حقل الغراف النفطي “.

ولفت الى ” انجاز حفر 14 بئرا اتجاهيا ضمن العقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية لحفر 15 بئرا ، ويجري حاليا العمل على حفر البئر الاخير بعمق 2933 مترا “.

ونوه الى ان ”  جهاز الحفر IDC – 55  بالقدرة الحصانية 2000 HP ، يعد من الاجهزة الحديثة في الشركة “.

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