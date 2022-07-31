اسامة النجيفي يتحدث عن “حرب أهلية” وخيمة في العراق

المستقلة /- علق رئيس مجلس النواب الأسبق اسامة النجيفي اليوم الاحد عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر على الاحداث التي تجري الان في البرلمان العراقي ، وتطرق على ان تصاعد الازمة الجارية قد تؤدي إلى حرب اهلية وخيمة .

واردف قائلا “عجز ، وإخفاق ، وتصاعد خطير للأزمة السياسية التي تعصف بالبلد ما ينذر باحتمالات وخيمة منها الحرب الأهلية” ، وقال ان الحل الوحيد لهذه الازمة هو العودة للشعب فهو مصدر السلطات.

وفي وقت سابق اضاف النجيفي “العودة للشعب تتحقق عبر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب مهمتها تحديدا إعادة النظر بقانون الانتخابات وتبديل المفوضية وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة “.

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