اساب اعتقال الداعية المصري الشهير مصطفى العدوي

المستقلة … ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الداعية المصري الشهير الشيخ مصطفى العدوي فجر اليوم.

وبعد العملية التي نفذتها قوات الامن المصرية أبدى الآلاف من متابعي الشيخ حزنهم العميق بعد الإعلان عن القبض عليه من منزله فجرا.

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اعتقال الشيخ مصطفى العدوي جاء بعد أيام قليلة من خطبة له هاجم فيها بضراوة فرنسا بعد الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

خطبة الشيخ مصطفى العدوي تم بثها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك والتي كانت سبباً باعتقاله من قبل قوات الأمن المصري.