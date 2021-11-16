اروسي تغنّي أمام مطربة الجيل ميادة الحناوي … وتنال تصفيق الإعجاب الكبير !!

المستقلة/-في حفل تكريم خاص أقامه الفنان فايز السعيد لمطربة الجيل السيدة ميادة الحناوي في دبي، حضره نخبة من النجوم والإعلاميين، وقفت النجمة الهولندية لاروسي، والتي تقيم في دبي منذ مدة،وحيّت النجمة العرببة الكبيرة، ثم فاجأتها بغناء أغنيتها الشهيرة “مهما يحاولوا يطفّوا الشمس”.

و أبهرت لاروسي الحضور بحفظها للأغنية الصعبة، وقد غنّتها بالعربية واللكنة الأميركية، وهي التي تركت نجوميتها في الولايات المتحدة وجاءت لتستقر في دبي وتتنقل فنياً بين العواصم العربية.

مطربة الجيل ميادة الحناوي، والتي أحيت قبل هذه السهرة حفلاً طربياً ، أبدت إعجابها بالأداء الجميل للفنانة العالمية لاروسي، وقالت لها، أنتِ موهوبة وتستحقي الكثير من النجاح، وهنّأتها على إصرارها ومثابرتها على تعلّم اللغة العربية، والغناء بالعربية .. وتمنت لها التوفيق، قائلة لها، أتمنى أن تغنّي لي في كل مرة نلتقي فيها، أغنية من أغنياتي.

وردّاً على سؤال أحد الحاضرين قالت لاروسي، ميادة الحناوي تاريخ كبير من الغناء الشرقي والطرب الجميل، وأنا سعيدة جداً بأني التقيتها وغنّيت أمامها، هذا حلم جميل حققته من بين أحلامي الفنية الكثيرة.