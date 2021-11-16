اروسي تغنّي أمام مطربة الجيل ميادة الحناوي … وتنال تصفيق الإعجاب الكبير !!

المستقلة/-في حفل تكريم خاص أقامه الفنان فايز السعيد لمطربة الجيل السيدة ميادة الحناوي في دبي، حضره نخبة من النجوم والإعلاميين، وقفت النجمة الهولندية لاروسي، والتي تقيم في دبي منذ مدة،وحيّت النجمة العرببة الكبيرة، ثم فاجأتها بغناء أغنيتها الشهيرة “مهما يحاولوا يطفّوا الشمس”.

و أبهرت لاروسي الحضور بحفظها للأغنية الصعبة، وقد غنّتها بالعربية واللكنة الأميركية، وهي التي تركت نجوميتها في الولايات المتحدة وجاءت لتستقر في دبي وتتنقل فنياً بين العواصم العربية.

مطربة الجيل ميادة الحناوي، والتي أحيت قبل هذه السهرة حفلاً طربياً ، أبدت إعجابها بالأداء الجميل للفنانة العالمية لاروسي، وقالت لها، أنتِ موهوبة وتستحقي الكثير من النجاح، وهنّأتها على إصرارها ومثابرتها على تعلّم اللغة العربية، والغناء بالعربية .. وتمنت لها التوفيق، قائلة لها، أتمنى أن تغنّي لي في كل مرة نلتقي فيها، أغنية من أغنياتي.

وردّاً على سؤال أحد الحاضرين قالت لاروسي، ميادة الحناوي تاريخ كبير من الغناء الشرقي والطرب الجميل، وأنا سعيدة جداً بأني التقيتها وغنّيت أمامها، هذا حلم جميل حققته من بين أحلامي الفنية الكثيرة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

خسارة مستحقة للمنتخب العراقي امام كوريا الجنوبية

اخر الاخبار

مليار دينار لفك الاختناقات في مدارس ذي قار

اخر الاخبار

البعثة الفرنسية تكتشف احدى بوابات سور مدينة لارسا

اخر الاخبار

اروسي تغنّي أمام مطربة الجيل ميادة الحناوي … وتنال تصفيق الإعجاب الكبير !!

اخبار العراق

الهجرة تقدم مشروعا لمعالجة مشكلات النازحين في الدول العربية

اخبار العراق

الإمارات تدعم الأسواق المالية بنشاط عالمي بعد التعافي من (كوفيد 19)

اخر الاخبار

اردوغان يقلد إلهام علييف بالوسام السامي للعالم التركي

اخر الاخبار

اردوغان يقلد إلهام علييف بالوسام السامي للعالم التركي

اخر الاخبار

سيدة عربية تعرض رضيعتها للبيع على فيسبوك!

اخر الاخبار

العالم في حالة تأهب..بعد كورونا فايروس جديد من اللحوم

اخر الاخبار

طبيب يحدد أسباب آلام الظهر وكيفية علاجها

اخر الاخبار

هذا سر ظهور سيف الاسلام القذافي بحلة أبيه

اخر الاخبار

أكبر شركة عسكرية إسرائيلية تفتتح فرعا لها في دولة خليجية

اخر الاخبار

مكتب الرئيس صالح ينفي صدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات

اخبار العراق

الموارد المائية تعلن عن صدور 12 توصية في مؤتمر ابسو لسلامة السدود

اخر الاخبار

مفتي البوسنة السابق: العاهل السعودي حقق حلمي!

اخر الاخبار

الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان قضايا مصيرية خلال (قمة عن بعد)