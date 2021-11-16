اردوغان يقلد إلهام علييف بالوسام السامي للعالم التركي

المستشرق والباحث هاشم محمدوف

المحلل السياسي توران رضاييف

قُلد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بالوسام السامي للعالم التركي في القمة الثامنة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية المنعقد في إسطنبول. قلّد رئيس تركيا رجب طيب اردوغان الرئيس الهام علييف بهذا الوسام. إن منح الرئيس إلهام علييف أعلى جائزة في العالم التركي هو تكريم جدير بالشخصية العظيمة لرئيس أذربيجان، وقيادته في العالم التركي، ومكانته العالية على المستوى الدولي وبين الدول الناطقة بالتركية.

ليس من قبيل المصادفة أن الرئيس إلهام علييف قد اكتسب اليوم سمعة طيبة في العالمين التركي والإسلامي كقائد بعيد النظر وهادف ومبدئي. خلال حرب الـ 44 يومًا على وجه الخصوص، أدت السياسة الناجحة لإلهام علييف في المجالين العسكري والدبلوماسي والنصر التاريخي الذي حققه إلى زيادة شهرته في كل من البلدان التركية وعلى الصعيد العالمي.

انتصار أذربيجان في حرب الـ 44 يومًا يرمز إلى الصحوة التاريخية للشعب التركي في شخص الرئيس إلهام علييف.على وجه الخصوص، لعب بيان 10 نوفمبر بأن عملية التفاوض التي استمرت 27 عامًا بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للانفصال غير القابل للتفاوض للعالم التركي وافتتاح ممر زنغازور بمبادرته الخاصة، دورًا رئيسيًا في منحه الجائزة العليا، وسام العالم التركي.

اليوم، يعد إنشاء ممر زنغازور حدثًا ذا أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة. في أكتوبر 2009، في قمة ناختشيفان لرؤساء الدول الناطقين بالتركية، قال الرئيس إلهام علييف:”انفصال منطقة زنغازور، التي كانت ذات يوم الأرض التاريخية لأذربيجان، عن أذربيجان وضمها إلى أرمينيا كاد يؤدي إلى تقسيم العالم التركي العظيم جغرافياً”، أي أن نشاط العالم التركي كعائلة واحدة، كقوة واحدة، قد توقف منذ عقود. لذلك يمكننا القول إن الرئيس إلهام علييف هو زعيم قدم مساهمة غير مسبوقة في إعادة الروابط الجغرافية بين الدول الناطقة بالتركية وتحقيق حلم وحدة العالم التركي بأسره.

بفضل مهارات إلهام علييف القيادية والدبلوماسية، أجبرت أذربيجان أرمينيا على الركوع والاستسلام في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، وانتصر الجيش الأذربيجاني بتحرير أراضينا التاريخية من الاحتلال. هذا الانتصار هو انتصار تاريخي للعالم التركي والإسلامي بأسره.لأنه خلال 27 عامًا من الاحتلال، لم يتم احتلال أراضينا فحسب، بل تعرضت أيضًا المعالم التاريخية والأماكن الدينية في العالم الإسلامي للإهانة والتدمير من قبل المخربين الأرمن. بهذا المعنى، فإن الانتصار التاريخي للشعب والجيش الأذربيجاني بقيادة الرئيس إلهام علييف يعادل انتصار صلاح الدين الأيوبي للعالم التركي الإسلامي على الصليبيين.