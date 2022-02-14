اردوغان في أبوظبي لتعزيز التعاون مع الإمارات

المستقلة/- وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يبدأ زيارة من يومين، لأجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن زيارة أردوغان إلى دولة الإمارات تستغرق يومين، 14 و15 شباط/فبراير، وتتناول العلاقات الثنائية بين البلدين بكافة أشكالها، وإمكانيات تطوير التعاون المشترك.

وكشف البيان عن أن الزيارة ستشهد تبادلا للآراء بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية، في إطار تحقيق السلام والاستقرار.

ويشمل جدول أعمال زيارة الرئيس التركي توقيع اتفاقيات تهدف إلى تحقيق إسهامات مهمة في العلاقات الثنائية، كما سيشارك الرئيس في “معرض تركيا” المقرر عقده في 15 فبراير بمناسبة “اليوم الوطني لتركيا”، ضمن زيارته لمعرض “إكسبو 2020 دبي”.

ومساء السبت، كتب أردوغان على “تويتر” باللغة العربية: “التقارب الذي بدأ بين تركيا والإمارات العربية المتحدة يكتسب زخما جديدا من خلال زياراتنا المتبادلة. أرحب بتطوير العلاقات تجاه مجالات التعاون بيننا”، مرفقا مقالا عن حول أهمية العلاقات بين البلدين في الإسهام بالسلام والاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد زار أنقرة في نوفمبر الماضي، حيث أجرى محادثات مع أردوغان، وأبرمت وقتها الإمارات وتركيا اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت عددا من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين أبوظبي وأنقرة، من بينها تأسيس صندوق إماراتي بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.