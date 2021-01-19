ارتفاع نسبة تحديث بيانات الناخبين في كربلاء الى 60 بالمائة

فرق جوالة لتحديث البيانات
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المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن مدير مفوضية انتخابات كربلاء علي عبد الامير، مساء الثلاثاء ، عن وصول نسبة تحديث بيانات الناخبين في المحافظة  الى  60 بالمائة  .

وقال عبد الامير في تصريح صحافي لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة)  إن “كوادر المفوضية مستمرة  في تحديث سجلات الناخبين عن طريق الفرق الجوالة البالغة 44 فرقة تستهدف جميع مناطق كربلاء دون  استثناء  ، منها  المناطق النائية ومركز المدينة  “.

ووصف نسبة 40 بالمائة  المتبقية، بانها “الفئة الممانعة والمقاطعة للانتخابات، وهذه تحتاج الى تظافر الجهود  من قبل الإعلام وقادة الرأي، فضلا عن الفئة المترددة، والتي تم التوصل اليها عن طريق الفرق الجوالة  والوصول الى منازلهم “.

واوضح إن “مكتب كربلاء الانتخابي يوجد  فيه 34 مركز انتخابي  منتشرة على جميع اقضية ونواحي المحافظة “.

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