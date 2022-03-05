ارتفاع مناسيب نهر الدويريج ينعش الزراعة على الشريط الحدودي مع ايران

نهر الدويريج الحدودي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية الموارد المائية في محافظة ميسان عن وصول تصاريف مائية تجاوزت 5م3 بالثانية نتجت عن تساقط الأمطار على الشريط الحدودي مع ايران، وقد تجاوزت القراءة السابقة في نهر الدويريج الحدودي ضمن مناطق ناحية المشرح شرق ميسان.

وقالت المديرية في بيان” إن نهر الدويريج الآن يشهد ورود كميات من مياه الأمطار قد تسهم بشكل جزئي في إرواء الأراضي الزراعية الواقعة على الشريط الحدودي شرق مدينة العمارة.

وكانت مديرية الموارد المائية قد أعلنت في وقت سابق عن دخول تصاريف مائية عبر نهر دويريج في منطقة الفكة الحدودية شرق محافظة ميسان، بعد أن شهد النهر جفاف منذ أكثر من عام ونصف بسبب قطع مصادر المياه من الجانب الإيراني.

الى ذلك واصلت الموارد المائية حملاتها في كري وتنظيف الانهر اضافة لاطفاء وتحجير المضخات الزراعية بغية وصول المياة الى الأسالات في قضاء المجر الكبير وناحية العدل، عند موقع ضخ المياه الخام من محطة الشح في مقدم نهر العدل.

كما تستمر الجولات المسائية في القاطع الشمالي في ناحية علي الشرقي لإطفاء المضخات  المائية الزراعية المتجاوزة وتطبيق المراشنة  بهدف وصول المياه للجميع.

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