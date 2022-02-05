ارتفاع مناسيب مياه نهر الدويريج  في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية الموارد المائية في ميسان السبت عن وصول مناسيب مياه في نهر الدويريج الواقع على الشريط الحدودي الايراني الى مستوى  يقدر ب 5 م3 بالثانية وهي  ناتجة بفعل تساقط الأمطار والسيول الواردة من سفوح الجبال هناك.

وقال مدير الموارد المائية علاء فيصل ” ان تلك المناسيب لا تشكل تغييرا في النظام الاروائي المتبع في المناطق الشرقية من المحافظة كونها لاتعد مصدر ثابت للمياه وان وزارته تسعى لإنجاح الخطة الزراعية من خلال إدخال الأراضي الزراعية مضمونة الإرواء فقط”.

واشار الى ان جميع الانهر والجداول الواردة من الشريط الحدودي مع ايران تم قطعها بالكامل ولا توجد اي مناسيب مياه اخرى غير نهر الدويريج والذي تكون بفعل تساقط موجات مطرية على الشريط الحدودي.

يذكر ان هنالك نهرين في محافظة ميسان (الطيب و الدويريج) مصدرهما إيران ويصبان في الأراضي العراقية وتعد هذه الاراضي من المناطق الزراعية الجيدة  ومراعي مهمة فضلا عن كونها أماكن ترفيه لأبناء المحافظة

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