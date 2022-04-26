ارتفاع معدل النمو السكاني في كربلاء والنجف الى 40 بالمائة

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، عن أضافة فقرة في قانون الدعم الطارئ بإعطاء خصوصية لمحافظتي كربلاء والنجف لزيادة الكثافة السكانية الكبيرة والتي تصل بنسبة الى أكثر من 40 بالمائة ، فضلا عن استقبالهما الزيارات الدينية  .

وقال الغزي اثناء زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، إن “النسبة السكانية لمحافظة كربلاء احتسبت على نسبة الاحصاء السكانية القديمة ولم تنال استحقاقها الحقيقي الذي يتناسب مع حجم الكثافة السكانية  والنهضة العمرانية والتطور في داخل هذه المدينة “.

وأوضح إن “التوسعة التي حصلت في كربلاء تستحق الوقفة وزيادة في التخصيصات المالية وهذا ما تم مراعاته من قبل الجانب الحكومي وخاصة في قانون الدعم الطارئ كونها عانت في السنوات الماضية “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ، عقب لقائه الغزي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ، تم الاتفاق على إعداد موازنة مالية ، بعد اعداد كشوفات من قبل لجان ستشكل من قبل الحكومة المحلية لدعم البنى التحتية ، لحين اقرار قانون دعم الطوارئ “.

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