ارتفاع معدل التضخم في السعودية بنسبة 5.2% خلال فبراير

المستقلة/-ارتفع معدل التضخم السنوي بالسعودية إلى 5.2% في فبراير، مدفوعاَ بزيادة أسعار الأغذية، والمشروبات بنسبة 11.2%، وتكلفة النقل بنسبة 9.8%.

وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14% مقارنة بمستواها في فبراير 2020، وارتفعت أسعار الخضروات 10.8%، مما كان له الأثر الأكبر في ارتفاع معدَّل التضخم العام خلال الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار قسم التبغ بنسبة 13.2% بعدما زادت أسعار السجائر 13.5%، كما صعدت أسعار الاتصالات 13.2% متأثرةً بارتفاع خدمات الهاتف والفاكس.

على الجانب الآخر، انخفضت أسعار قسم التعليم 9.5% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، متأثِّرةً بانخفاضات أسعار التعليم ما قبل الابتدائي، والابتدائي بنسبة 14%، والتعليم المتوسط والثانوي بمعدل 12.2%.

وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم نسبياً؛ فقد انخفض بنسبة 0.1%، متأثِّراً بانخفاض أسعار قسم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والوقود بنسبة 0.9%، مما أدَّى لتراجع أسعار إيجارات المساكن 1.2%.