ارتفاع مستوى شعبية بوتين في روسيا

المستقلة /- قالت دراسة لمركز دراسة الرأي العام في روسيا “فتسيوم”، إن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 77.4 ٪ من المواطنين الروس.

وذكرت أن مؤشر شعبية بوتين في الأسبوع من 14 فبراير إلى 10 فبراير، كان بحدود 67.2 ٪، ثم قفز إلى 73 ٪ في الأسبوع التالي.

ووفقا للدراسة، يؤيد عمل الرئيس بوتين 74.6٪ من الروس، بينما قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا (أي في الفترة 14-20 فبراير)، كانت نسبة هذا التأييد 64.3٪، وبعد أسبوع من ذلك ارتفعت إلى 70.4٪.
يتم إجراء الاستطلاعات يوميا عبر الهاتف، وتشمل 1600 شخص من البالغين. بعد ذلك تقوم “فتسيوم”، بتحديد القيمة المتوسطة خلال سبعة أيام من المسح.

وبلغت نسبة تأييد الحكومة 49.7٪ الأسبوع الماضي، بارتفاع 6.7 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق.

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