ارتفاع مبيعات السيارات الصينية

المستقلة/- ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 29.7 بالمئة في تموز/يوليو على أساس سنوي لتصل إلى 2.42 مليون وحدة وتواصل الانتعاش الذي بدأ في حزيران/يونيو بدعم من تخفيف قيود كوفيد-19 وحوافز حكومية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات اليوم الخميس أن المبيعات للأشهر السبعة الأولى لا تزال أقل بنسبة اثنين بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في 2021.

وارتفعت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وتشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، بنسبة 120 بالمئة في يوليو مقارنة معها قبل عام.

وسعت الصين إلى إنعاش الطلب على السيارات من خلال تقديم حوافز مثل خفض ضريبة شراء المركبات ذات المحركات الصغيرة وتقديم حوافز لإحلال السيارات الكهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالبنزين.

وتوقعت جمعية سيارات الركاب بالصين، أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد إلى مستوى قياسي يبلغ 6 ملايين سيارة هذا العام، وهو ما يعادل ضعف مبيعات العام الماضي، في ظل زيادة الطلب على السيارات الصديقة للبيئة.

واتخذت الحكومات المركزية والمحلية في الصين خطوات لمساعدة صناعة السيارات على التعافي من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة بسبب “كوفيد” والتي هوت بالمبيعات في وقت سابق من العام الجاري.

وفي آيار/مايو الماضي، خفضت الحكومة ضرائب الشراء على بعض سيارات الركاب ذات الانبعاثات المنخفضة بنسبة 50 بالمئة، في حين أن السلطات الحكومية المحلية قدمت الإعانات والحوافز لإغراء المشترين.

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