ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار مقارنة بالمبيعات النقدية

المستقلة/- ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار مقارنة بالمبيعات النقدية، بنسبة أكثر من 87 بالمئة، أمس الأحد، مع افتتاح جلسات مـزاد البنك المركزي العراقي لبيع العملة.

وبـاع المركزي خلال مـزاده لبيع وشراء الـــدولار الأمـيـركـي، 171 مليوناً و603 آلاف دولار أميركي، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

نسبة 87 بالمئة من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصـدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 153 مليوناً و303 آلاف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية و بلغت 18 مليوناً و300 ألف دولار.

23 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، و11 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة إلى 80 شركة توسط.

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