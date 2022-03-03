ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 3 مليارات دولار في شباط الماضي

المستقلة /- تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة (الدولار) خلال شهر شباط الماضي أكثر من 3 مليارات دولار.

أن البنك المركزي باع خلال شهر شباط الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 3 مليارات و659 مليونا و685 الف دولار، وبمعدل 192 مليونا و615 الفا و43 دولارا يوميا، منخفضة عن شهر كانون الثاني الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 195 مليونا و908 الاف و523 دولارا”.

ان الانخفاض في مبيعات البنك الكلية جاء نتيجة انخفاض مبيعاته من الدولار إلى أقل من 200 مليون دولار يوميا وابتداءا من يوم 22 شباط لتصل بمعدل 148 مليون دولار.

واشار مراسلنا الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينار لكل دولار.

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